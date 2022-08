1 Der Gebäudekomplex befindet sich am Ortsausgang Richtung Großaspach. Foto: Werner Kuhnle

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Brand im Marbacher Stadtteil Rielingshausen löschen müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.















Link kopiert

Gebrannt hat es am Dienstag um 18.50 Uhr an der Sporthalle im Marbacher Stadtteil Rielingshausen. Das Feuer loderte an einem Notausgang der Halle in Richtung des benachbarten Bolzplatzes. Um das Feuer zu löschen, musste die Feuerwehr nach Angaben der Polizei zunächst einen Teil der Gebäudefassade entfernen. Wegen der Hitze sprang an der Tür das Glas, auch eine Rinne wurde beschädigt. Die Ursache wird noch untersucht – laut der Polizei muss möglicherweise von Brandstiftung ausgegangen werden. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro, die Ermittlungen dauern an.

Die Stadtverwaltung Marbach teilt auf Anfrage mit, dass die Sporthalle nach den Sommerferien wieder wird öffnen können – sofern Lieferschwierigkeiten für Baumaterial dem keinen Strich durch die Rechnung machen. Die an der Backnanger Straße direkt angrenzende Gemeindehalle und die Gaststätte sind nicht betroffen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich zu melden. Die Telefonnummer lautet 0 800 /11 00 225.