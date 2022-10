6 Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein Autofahrer bemerkt, als er auf der B 29 unterwegs ist, eine Warnleuchte. Kurz darauf hört er einen Knall. Er fährt der Feuerwehr quasi direkt vor die Haustür – keine Sekunde zu spät.















Ein 63 Jahre alter Ford-Fahrer war am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr auf der B29 in Richtung Winterbach unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Remshalden-Ost leuchtete im Fahrzeug eine Warnleuchte auf und der Fahrer vernahm einen Knall. Der Autofahrer verließ anschließend die Bundesstraße und hielt sein Fahrzeug in der Alfred-Klingele-Straße an.

Die Feuerwehr Remshalden löscht das brennende Auto

Kurz darauf bemerkte er, dass Rauch aus der Motorhaube drang. Im Motorraum kam es wenige Zeit später zum Brandausbruch. Die Feuerwehr, deren Basis genau in dieser Straße liegt, konnte das Fahrzeug löschen. Das Auto musste jedoch mit Totalschaden abgeschleppt werden.