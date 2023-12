1 Die Polizei eskortierte die werdenden Eltern mit Blaulicht in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

In Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) haben am Mittwochabend Polizeibeamte eine Frau in den Wehen mit Blaulicht in eine Klinik begleitet.











Am Mittwoch haben Polizeibeamte in Neuhausen (Kreis Esslingen) eine Frau in den Wehen in eine Klinik gefahren. Wie ein Sprecher berichtet, hatte ein Autofahrer die Polizisten am späten Abend angesprochen und um Hilfe gebeten.