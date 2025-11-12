Einsatz in Mittelfranken: Gefahr beim Laternenumzug: Polizei nimmt Mann mit Messer fest
Die Polizei in Ellingen rückte aufgrund mehrerer Meldungen über einen Mann mit einem Messer während eines Laternenumzugs aus (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein kreisender Hubschrauber in Mittelfranken: Nahe einem Laternenumzug sorgt ein 31-Jähriger mit einem Messer für Aufsehen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

Wegen mehrerer Meldungen über einen Mann mit einem Messer ist die Polizei in Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) während eines Laternenumzugs ausgerückt. Der Mann sei von Zeugen am Dienstagabend beobachtet worden, wie er Messer und Eisenstange in der Hand gehalten und wirre Sachen herumgeschrien habe, teilte die Polizei mit. Ein Verdächtiger sei noch am selben Abend festgenommen worden.

 

In unmittelbarer Nähe des Mannes hatten zwischen 100 und 150 Kinder und Erwachsene einen Laternenumzug an einer Kirche beendet. Die Polizei habe sich deshalb dazu entschieden, sie während des laufenden Einsatzes zum Kindergarten zu leiten, um ihre Sicherheit besser zu gewährleisten.

Fahndung mit Hubschrauber

Nach einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber sei ein 31-Jähriger in einem Anwesen gefunden und widerstandslos festgenommen worden. Der Mann habe ein Multitool-Messer und ein Pfefferspray bei sich gehabt, teilte die Polizei weiter mit. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und leide unter Wahnvorstellungen. Die Beamten brachten den Mann zur Behandlung in eine Fachklinik.

 