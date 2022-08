1 In Ludwigsburg hat es in einer Wohnung gebrannt (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Die Feuerwehr rettet eine 41-Jährige vom Balkon ihrer Wohnung in Ludwigsburg. Weil die Frau den Brand wohl selbst verschuldet hat, muss sie sich nun dafür verantworten.















Die Feuerwehr hat in Ludwigsburg eine 41-Jährige vom Balkon ihrer Wohnung gerettet. Die Frau war wegen eines Feuers dorthin geflüchtet, sie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Notruf aus der Max-Reger-Straße in der Oststadt war gegen 13 Uhr eingegangen, vor Ort stellten die Retter Rauch im dritten Obergeschoss fest. Er ging von einer Couch aus, die in Flammen stand. Der Brand war schnell gelöscht, andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren somit nicht gefährdet. Nach ersten Ermittlungen hatte die 41-Jährige im Rausch eine Zigarettenkippe auf das Sofa fallen lassen. Sie muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen. Ihre Zuhause ist wegen Ruß vorerst nicht mehr bewohnbar.