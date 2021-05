Einsatz in Ludwigsburg

1 Die Feuerwehr rückte mit insgesamt fünf Fahrzeugen aus (Symbolbild). Foto: dpa/ Patrick Seeger

Ein Stoff von einer Baustelle löst in Ludwigsburg einen großen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Polizei aus. Der Gasgeruch hatte sie alarmiert.

Ludwigsburg - Der Geruch von Gas hat in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg am Freitagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgelöst. Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich um einen ungefährlichen Stoff von einer nahe gelegenen Baustelle handelte, der den Geruch verursacht hatte, wie die Polizei mitteilt.

Eine Radfahrerin meldete sich telefonisch gegen 6.55 Uhr wegen des auffälligen Gasgeruchs. Die Feuerwehr Ludwigsburg kam mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Sanitätern vor Ort. Die Friedrich-Ebert-Straße war während des Einsatzes zwischen der Alt-Württemberg-Allee und der Jägerhofallee zeitweise gesperrt.

Es könnte in den nächsten Tagen erneut zu einer Geruchsbildung kommen

Bei einer Überprüfung konnte auf einer Baustelle in der Alt-Württemberg-Allee dort verwendetes Epoxidharz festgestellt werden, von dem der gasähnliche Geruch ausging. Dieser Stoff wird in den nächsten Tagen und in etwa drei bis vier Wochen erneut verwendet, sodass es wieder zu einer Geruchsbildung kommen kann.