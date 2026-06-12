Einen riesigen Aufmarsch von Feuerwehr und Rettungsdienst hat Leonberg am Freitagvormittag erlebt. In der Parkgarage unter der Altstadt hatte es stark geraucht. Das ist bislang bekannt.
Freitagvormittag im Parkhaus Altstadt in Leonberg. Nach einigen Besorgungen am Marktplatz kehrt eine Leonbergerin zu ihrem Auto in der Tiefgarage zurück. „Plötzlich war Qualm in der Luft, der immer dichter wurde“, berichtet sie hernach. „Ich bin direkt zu meinem Wagen gerannt und losgefahren.“ Kurz danach geht schon eines der Tore zu. Im letzten Moment kommt die Frau mit ihrem Auto nach draußen und schlägt Alarm.