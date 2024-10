1 Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Kornwestheimer Stadtmitte. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Eine Trafostation geht am Mittwochabend in Kornwestheim in Rauch auf. Die Folge ist ein großflächiger Stromausfall. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Eine Trafostation in der Stadtmitte von Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochabend in Rauch aufgegangen und hat damit zu einem großflächigen Stromausfall geführt.