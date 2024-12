1 Wassersauger im Einsatz: Die Feuerwehr Korntal-Münchingen legt am zweiten Weihnachtsfeiertag in Korntal einen überschwemmten Keller trocken. Foto: Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen

Der Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Korntal ist am zweiten Weihnachtsfeiertag überschwemmt. Das Wasser steht mehrere Zentimeter hoch – und auch eine Wohnung wird nass.











„Kein leise rieselnder Schnee, sondern ebenso leise rinnendes Wasser beschäftigte am zweiten Weihnachtsfeiertag rund ein Dutzend Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen.“ So beginnt die Mitteilung des Sprechers Andreas Rometsch an die Presse. Was war geschehen, am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr?