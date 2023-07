6 Ein Feuerwehrmann schlägt die Scheibe am Auto ein, um die Kinder zu befreien. Foto: KS-Images/ Andreas Rometsch/

Drei Kinder waren bei den sommerlichen Temperaturen am Samstag in einem Auto eingeschlossen. Die Zentralverriegelung des Fahrzeugs hatte sich ausgelöst, der Schlüssel lag im Kofferraum.









Am Samstag rückte die Abteilung Korntal der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen zu einem dringenden Notfall aus: Drei Kinder unter 10 Jahren waren in der Sommerhitze in einem Auto eingeschlossen.