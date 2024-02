Einsatz in Korntal-Münchingen

4 In Korntal-Münchingen ist eine Eule in einem Kamin festgesteckt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Die Tierrettung hat zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr eine Eule aus dem Kamin eines Einfamilienhauses in Korntal-Münchingen gerettet. Das Tier blieb unverletzt.











Link kopiert



Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) und der „Tierrettung Unterland“ haben am Samstagmorgen eine Schleiereule aus dem Kamin eines Einfamilienhauses an der Landhausstraße in Korntal gerettet.