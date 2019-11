Wohnhaus in Freiberg steht in Flammen

1 Brand in Freiberg. Foto:

Die Feuerwehr bekämpft derzeit einen Brand in Freiberg-Geisingen. Offenbar konnten sich alle Bewohner eigenständig aus dem Haus befreien. Möglicherweise befinden sich noch zwei Hunde in dem Gebäude.

Freiberg am Neckar - Die Feuerwehr ist dabei, einen Brand in einem Haus in Freiberg-Geisingen (Kreis Ludwigsburg) zu löschen.

Wie Polizeisprecher Peter Widenhorn mitteilt, ist das Feuer am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Bilfinger Straße ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich drei der vier Bewohner im Gebäude auf. Sie konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Das Haus ist nach Widenhorns Angaben stark verraucht. Die Feuerwehr befindet sich derzeit unter Atemschutz in dem Gebäude und versucht den Brand zu löschen. Möglicherweise sind noch zwei Hunde in dem Wohnhaus.

Die Feuerwehren aus Freiberg, Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg sind mit 54 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hat neun Fahrzeugbesatzungen im Einsatz. Der Bereich um den Brandort ist von der Polizei abgesperrt.