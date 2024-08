Einsatz in Feuerbach: Weltkriegsbombe im Boden entdeckt

Einsatz in Feuerbach

1 Der Kampfmittelbeseitigungsdienst muss am Montag eine Bombe bergen. Foto: imago /Martin Dziadek (Symbolbild)

Wieder einmal müssen die Entschärfer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ausrücken, und zwar nach Feuerbach. Dort liegt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Welcher Bereich ist betroffen?











Link kopiert



Ein beliebter Spazier- und Wanderweg am Rande Feuerbachs ist am kommenden Montag gesperrt: Nahe dem Feuerbacher Höhenweg im Gewann Lemberg schlummert eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll sie am kommenden Montag bergen. Die Stadt und die Polizei werden einen Sicherheitsbereich von rund 400 Metern um den Einsatzort absperren.