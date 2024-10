Einsatz in Bietigheim-Bissingen: Herrenloser Rucksack am Bahnhof – Polizei räumt Vorplatz komplett

1 Der Bahnbetrieb war durch die Räumung nicht beeinträchtigt. Foto: Archiv

Wegen eines herrenlosen Rucksacks am Busbahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hat die Polizei den gesamten Bahnhofsvorplatz am Montag räumen lassen. Das Landeskriminalamt konnte nach fast zwei Stunden Entwarnung geben.











Aufregung rund um den Bahnhof in Bietigheim-Bissingen. Am Montagnachmittag wurden der Bahnhofsvorplatz und der Busbahnhof in Bietigheim-Bissingen zwischen 14.40 und 16.20 Uhr geräumt, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Grund war, dass eine Passantin der Polizei einen herrenlosen Rucksack gemeldet hatte.