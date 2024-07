Einsatz in Bad Cannstatt

1 Am Freitag musste die Stuttgarter Feuerwehr zu einem Einsatz nach Bad Cannstatt ausrücken (Symbolbild). Foto: IMAGO/Martin Wagner

Aus dem Fenster einer Wohnung in der König-Karl-Straße in Bad Cannstatt steigt am Freitag Rauch auf. Die Feuerwehr rückt aus – und muss nicht nur löschen.











Die Stuttgarter Feuerwehr hat am Freitag einen Hund und einen Hamster aus einer brennenden Wohnung in Bad Cannstatt gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Anrufer Rauch aus einem Fenster in der König-Karl-Straße gemeldet. Dem soll ein Knall vorausgegangen sein.