Einsatz in Bad Cannstatt

1 Der Vorfall ereignete sich in Bad Cannstatt in der Nähe eines Spielplatzes. Foto: dpa/Daniel Vogl

In der Nähe eines Spielplatzes hat ein 17-Jähriger einen 13-Jährigen ausgeraubt. Dabei soll der Tatverdächtige auch ein Messer gezückt haben. Die Polizei nahm ihn fest.











Die Polizei hat am Montag einen 17-Jährigen festgenommen, der in der Nähe eines Spielplatzes in Stuttgart-Bad Cannstatt im Beisein von drei weiteren Personen im Alter von 14, 17 und 18 Jahren einen 13-Jährigen überfallen haben soll.