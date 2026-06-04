Einsatz im Salonwald: Ludwigsburger Feuerwehr rettet Baby-Eule

Die Feuerwehr Ludwigsburg war erneut auf tierischer Rettungsmission: Nach der Vogelrettung aus einem Trampolin in der vergangenen Woche brauchte diesmal eine verzweifelte Eule Hilfe.
Nachdem die Ludwigsburger Feuerwehr vergangene Woche unter Applaus der Anwohner einen Vorgel aus einem Trampolin befreit hat, wurden die Rettungskräfte am Dienstagabend erneut zu einer besonderen Tierrettung gerufen. Diesmal im Salonwald an der Robert-Franck-Allee. Um kurz vor 20 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg die Einsatzkräfte wegen einer hilflosen jungen Eule.