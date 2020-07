1 Die Beamten waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Am Mittwochnachmittag rückt die Polizei zur Wohnung eines 44-Jährigen in Mühlhausen im Täle aus. Der Mann soll bewaffnet sein. Die Spezialkräfte umstellen das Gebäude – und dringen schließlich ein.

Mühlhausen im Täle - Viel Trubel gab es am Mittwochnachmittag in Mühlhausen im Täle (Region Göppingen). Die Polizei erfuhr aus dem familiären Umfeld eines 44-Jährigen, dass dieser in seiner Wohnung mit einer Schusswaffe hantieren soll. Aufgrund der potenziellen Gefahr umstellten die Beamten das Gebäude. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann weigerte sich jedoch, aus der Wohnung zu kommen. Spezialkräfte drangen schließlich in das Gebäude ein und überwältigten den 44-Jährigen. Dabei wurde er sowie ein Polizist leicht verletzt. Die Beamten fanden einige Waffen im Inneren. Ob der Mann die Waffen legal besaß, wird derzeit noch geklärt.