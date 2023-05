4 Einsatzkräfte rückten in den Greutterwald aus. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes rücken aus, um eine Fliegerbombe am Stuttgarter Stadtrand zu entschärfen. Die Einsatzkräfte evakuierten die betroffenen Wohnhäuser.









Eine in einem Wald am Stuttgarter Stadtrand entdeckte Fliegerbombe ist am Mittwochmittag erfolgreich entschärft worden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes fanden die Bombe am Vormittag bei Sondierungsarbeiten im Greutterwald, wie ein Polizeisprecher sagte.