Ex-Miss Germany Nadine Berneis an ihrem neuen Arbeitsplatz im Landeskriminalamt

Stuttgart - Sie fällt nicht nur auf, weil sie mit ihren 1,81 Meter für eine Frau ziemlich groß ist, oder weil sie blonde Haare hat. Wenn Nadine Berneis zur Pforte des Landeskriminalamts in Stuttgart-Bad Cannstatt kommt, um Besucher abzuholen, strahlt sie Präsenz aus. Stärker als vor einem guten Jahr im Polizeirevier in der Theodor-Heuss-Straße, als die damals 28-Jährige fast den Eindruck erweckte, den Journalisten nur abzuholen, um ihn zu jemand anderem zu bringen. Der Vorher-Nachher-Vergleich ist ein Beleg für das Fazit, dass Nadine Berneis nach einem bewegten Jahr als Miss Germany zieht: „Ich habe mich persönlich weiterentwickelt und so viel Lebenserfahrung gesammelt wie sonst vielleicht in zehn Jahren.“