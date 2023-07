1 Markttag in Ludwigsburg: In naher Zukunft kommen Karotten aus der Region in nachhaltige Taschen. Foto: factum/

Ludwigsburg - Die Ankündigung ist in ein freundliches Gewand gehüllt, die Nachricht selbst jedoch durchaus kernig: Im kommenden Jahr werden die Einweg-Plastiktüten vom Ludwigsburger Wochenmarkt verbannt. Bei einem Infotag am 14. September – so viel zum freundlichen Gewand – soll das Bewusstsein der Marktbesucher für nachhaltiges Einkaufen geschärft werden. „Die Plastiktüten haben uns schon immer gestört“, sagt Melanie Mitna, die für die Märkte in Ludwigsburg verantwortlich ist.