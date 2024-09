Auszeichnung für Arnie: Arnold Schwarzenegger (77), Schauspieler und ehemaliger Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, ist neuer Ehrendoktor der Hertie School in Berlin für Politikgestaltung und gute Regierungsführung.

„Die Erde ist wie ein Körper: Je mehr man ihn trainiert und pflegt, desto besser wird er sein“ sagte der frühere Bodybuilder in seiner Dankesrede. Er setzt sich seit Jahren für innovative und parteiübergreifende Maßnahmen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein.

Lesen Sie auch

„Seien sie nützlich“ - und nicht egoistisch

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hob in seiner Laudatio Schwarzeneggers Rat „Seien Sie nützlich“ hervor: „In einer Zeit, in der die Menschen nur noch an sich selbst denken wollen, in der es politische Brüche und Spaltungen gibt, die überwältigender sind als je zuvor, ist ‚be useful’ ein anständiges und so wichtiges Motto.“

Vor der Auszeichnung hatte bereits das Internationale Auschwitz Komitee den Filmstar gewürdigt. Er sei „ein wichtiger Verbündeter“ für die Überlebenden von Auschwitz. Diese seien von Schwarzeneggers wiederholten Besuchen der Gedenkstätte und Begegnungen mit Überlebenden des Lagers sehr berührt worden, sagte Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees.

Stimme gegen das Gift der Judenfeindlichkeit

Die Überlebenden seien ihm außerdem dankbar, „für seine weltweit gehörten Botschaften gegen die zerstörerische Gewalt des Hasses und das Gift des Antisemitismus, die er vor allem an junge Menschen gerichtet hat. Arnold Schwarzeneggers Stimme kommt nicht von oben herab, sondern sie ist ehrlich, aufrichtig und immer den Menschen zugewandt“, so Heubner weiter.