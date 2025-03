Einsatz für Frieden in Nahost: Ein Israeli, ein Palästinenser – eine Vision

1 Aziz Abu Sarah (rechts) war einer der Ersten, die Maoz Inon nach dem Tod seiner Eltern ihr Beileid aussprachen. Foto: Mareike Enghusen

Die Eltern des Israelis Maoz Inon wurden am 7. Oktober 2023 von Terroristen ermordet. Der Bruder des Palästinensers Aziz Abu Sarah starb vor Jahrzehnten nach Misshandlung durch israelische Polizisten. Als junger Mann wurde Abu Sarah zum Anti-Israel-Aktivisten, heute wirbt er an der Seite Inons für Frieden.











Ihre Lebenswege hätten sie leicht zu Feinden machen können. Maoz (gesprochen „Maos“) Inon, ein 50-jähriger Israeli, der beim Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober seine Eltern verlor. Aziz (gesprochen „Asis“) Abu Sarah, ein 45-jähriger Palästinenser, dessen Bruder nach Misshandlungen in einem israelischen Gefängnis starb, als Abu Sarah zehn Jahre alt war. Und doch sitzen sie zusammen in einer Hotellobby, an einem kühlen, wolkenverhangenen Morgen in Jerusalem, mit einer Botschaft, die man dieser Tage selten hört in der Region: Israelis und Palästinenser können ihre Feindschaft überwinden.