Einsatz für den Kältebus: Ein heißer Becher Suppe für Rafael – Fellbacher Schüler unterstützen Obdachlose

In frostigen Nächten geht der Kältebus Stuttgart an den Start, um Heißes und Snacks an Obdachlose zu verteilen – mit dabei hat das Team nun auch Suppenterrinen von Fellbacher Schülern.
Till Claß und Leandro Incarbone haben an diesem trüben Vormittag einen ganz besonderen Job zu erledigen. Statt wie sonst üblich dem Unterricht zu lauschen, spurten die zwei 15-jährigen Schüler der Hermann-Hesse-Realschule in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) Richtung Parkplatz und Straße, um einen ganz besonderen Kleinbus einzuweisen – den Kältebus Stuttgart, der an diesem Tag aus einem ganz speziellen Grund an der Fellbacher Schule Station macht.