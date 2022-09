Klärwerk in Stuttgart-Plieningen überflutet

1 Am Klärwerk in Stuttgart-Plieningen kam es wegen einer Überflutung zu einem Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Stuttgart und aus dem Kreis Esslingen rücken am Mittwoch zum Klärwerk in Plieningen aus, weil as Untergeschoss unter Wasser steht.















Das Klärwerk in Stuttgart-Plieningen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch überflutet. Wie die Stadt Stuttgart mitteilte, stand das Untergeschossunter unter Wasser. Viele Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis Esslingen und aus Stuttgart waren im Einsatz.

Die Überschwemmung stand offenbar in Zusammenhang mit dem starken Regen und Arbeiten an einer Filteranlage. Das Wasser konnte im Laufe des Mittwochs abgepumpt werden, der Einsatz der Feuerwehr wurde am Abend beendet. Wie die Stadt erklärt, seien keine großen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der Körsch zu erwarten.