Einsatz beim VfB Stuttgart Drohne surrt über dem Testspiel

Von Christine Bilger 03. August 2018 - 18:39 Uhr

Bei großen Einsätzen hat die Polizei seit ein paar Monaten auch Drohnen dabei. Foto: dpa (Symbolbild)

Die Polizei hält die Begegnung der Fußballvereine VfB Stuttgart und Atletico Madrid am Sonntag für eine, bei der es keine Fankrawalle geben wird. Dennoch ist sie mit neuer Technik im Einsatz.

Stuttgart - Mitte Mai ist die neueste Unterstützung der Polizei bei großen Einsätzen zum ersten Mal am Himmel über Stuttgart aufgetaucht: Bei einer Kundgebung der AfD in Feuerbach und einer Gegendemo dazu ließ die Polizei eine Drohne aufsteigen. Wenn am Sonntag die Fangesänge mal kurz verstummen, wird man das Surren des jüngsten technischen Neuzugang auch rund ums Stadion vernehmen können. Zum ersten Mal wird die Polizei bei der Begegnung VfB Stuttgart und Atletico Madrid mit einer Drohne aus der Luft aufklären, wie sich die Fans am Boden rund um das Stadion verteilen und verhalten. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung.

Mehr zum Thema

Die Begegnung ist für die Polizei kein Risikospiel

Das bedeute jedoch nicht, dass die Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft sei. Es werden keine Auseinandersetzungen oder Feindseligkeiten zwischen den Fangruppen erwartet. „Die Drohne gehört jetzt zu den Einsatzmitteln dazu und ist regelmäßig dabei“, so der Polizeisprecher. Unter anderem bei Durchsuchungsaktionen werde sie genutzt, bei Demonstrationen war sie mehrfach schon im Einsatz. Auch bei der Räumung der in Heslach im Mai besetzten Wohnungen flog sie über den Dächern.