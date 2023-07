1 Menschenmassen auf dem Wasen – was passiert im Notfall? Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es ist die Horrorvorstellung schlechthin für Besucher, Veranstalter und Sicherheitskräfte: Ein großes Areal mit Tausenden von Menschen muss geräumt werden. Weil es eine Bombendrohung gibt, ein Unwetter, eine Panik oder gar einen Terroranschlag. Wo sind mögliche Engstellen, welche Wege sind die schnellsten und sichersten? Und wie kompliziert wird es erst, wenn es mehrere parallele Veranstaltungen auf engem Raum gibt? Was passieren kann, wenn so etwas nicht schon vorher untersucht ist, hat sich auf tragische Weise bei der Loveparade 2010 in Duisburg gezeigt. 21 Menschen sind ums Leben gekommen, weil der Andrang an einer Rampe zu groß geworden ist. So etwas soll sich nicht wiederholen.