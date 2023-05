1 Die Wasserschutzpolizei rettete die Backnanger Schüler aus ihrer misslichen Lage. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Am Mittwoch musste eine auf dem Bodensee in Not geratene Backnanger Schulklasse gerettet werden. Wie die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen mitteilte, waren 14 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren und eine erwachsene Betreuerin mit zwei selbst gebauten Flößen und einem Kajak auf den See gefahren. Der Wind trieb die Gruppe gegen 14.30 Uhr jedoch immer weiter unkontrolliert auf den See hinaus. Die Betreuerin und ein Kind gingen offenbar über Bord, alle Beteiligten trugen Schwimmwesten.