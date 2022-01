Deshalb ist die Polizei verstärkt am Neuen Schloss im Einsatz

Einsatz am Freitag in Stuttgart-Mitte

1 Rund um das Neue Schloss in Stuttgart kommt es am Freitag zu einem erhöhten Polizeiaufkommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Rund um das Neue Schloss ist die Polizei am Freitag mit starken Kräften im Einsatz – zu Lande und bei Bedarf auch aus der Luft. Die Hintergründe.















Stuttgart-Mitte - Rund um das Neue Schloss in Stuttgart-Mitte ist am Freitag mit einem erhöhten Polizeiaufkommen zu rechnen. Grund ist die in Stuttgart stattfindende Innenministerkonferenz.

Am Freitag kommen die Innenminister von Bund und Ländern zum ersten Mal seit Sommer vergangenen Jahres wieder persönlich zusammen. Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei mitteilt, begleitet die Polizei die Konferenz, die bis in den späten Nachmittag andauern wird, mit starken Kräften, und zwar zu Lande und bei Bedarf auch aus der Luft – mit Drohnen sowie Polizeihubschraubern.

Nachdem Baden-Württemberg den Vorsitz über die Innenministerkonferenz im Jahr 2021 innehatte, wird dieser am Freitag im Rahmen der Veranstaltung offiziell an Bayern übergeben.