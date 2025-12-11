Einsatz am Bodensee: Winfried Kretschmann verteidigt Drohnenprojekt gegen Kormoran

Drohnen sollen Kormoran-Eier am Bodensee einölen – eine neue Strategie gegen die Fischräuber. Dabei ist nicht sicher, ob der Vogel der Grund für den Rückgang der Felchen ist.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den geplanten Einsatz von Drohnen gegen die gefräßigen Kormorane am Bodensee verteidigt. „Der Kormoran hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ausgebreitet“, sagte der Grünen-Politiker dem „Südkurier“. „Das Projekt, bei dem mit Drohnen die Eier eingeölt werden und so der Fortpflanzungserfolg minimiert wird, könnte eine vernünftige Maßnahme sein.“