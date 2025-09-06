Einsamkeit in Stuttgart: Die Bank des Vertrauens

Schwätzbänkle im öffentlichen Raum bringen Menschen zusammen – es braucht mehr davon. Auch in Stuttgart, kommentiert Jan Sellner.
Wir wollen zwischendurch mal über Bankdinge reden. Nein, nicht über die großen Banken, sondern über die kleinen Bänke, also Sitzgelegenheiten – ausgehend von einer zertrümmerten Bank im Weidach-Wald bei Plieningen, die, wie sich herausstellte, das Garten-, Friedhofs und Forstamt wegen Verletzungsgefahr jüngst zerlegt hat und entsorgte. Die versprochene Ersatzbank lässt auf sich warten – sicher nur eine Frage der Zeit –, das kleine Beispiel zeigt jedoch, wie wichtig Bänke als Orientierungspunkte und Anlaufstellen sein können.