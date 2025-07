Warum immer mehr Jüngere einsam sind

Einsamkeit in Deutschland

1 Die gesundheitlichen Folgen einer chronischen Einsamkeit sind in vielerlei Hinsicht problematisch. Einsame hätten häufiger Schlafprobleme, ein höheres Risiko für koronare Herzerkrankungen oder Schlaganfälle und eine reduzierte Immunabwehr. Sie seien auch anfälliger für Suchterkrankungen. Foto: Imago/Zoonar

Einsamkeit schmerzt. Corona hat viele Menschen in Deutschland vereinsamen lassen, darunter auch Jüngere. Das Problem besteht nach dem Ende der Pandemie weiter – und verschärft sich sogar.











Link kopiert



Jeder Dritte im Alter zwischen 18 und 53 Jahren fühlt sich einer aktuellen Studie zufolge zumindest teilweise einsam. Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Mittwoch (29. Mai) in Wiesbaden mitteilte, ist Einsamkeit in Deutschland nicht nur bei älteren Menschen, sondern seit der Pandemie auch bei jüngeren Erwachsenen unter 30 Jahren weit verbreitet.