Einsätze bei Demos, Risikospielen und Co.: Land verdient über acht Millionen mit entsandten Polizisten

Einsätze bei Demos, Risikospielen und Co.

1 Besonders bei Risikospielen oder anderen Großeinsätzen werden Kräfte aus anderen Bundesländern angefordert (Symbolfoto). Foto: imago/Eibner

Bei großen Lagen wie Demos und Fußball-Risikospielen helfen sich die Länder gegenseitig mit Polizeikräften. Dafür wird bezahlt. Das Modell stößt aber auch auf deutliche Kritik.











Baden-Württemberg hat in den vergangenen drei Jahren fast 8,4 Millionen Euro für den Einsatz von Polizeikräften in anderen Bundesländern kassiert. Damit hat das Land deutlich von 2021 bis 2023 mehr Polizeibeamte und -beamtinnen zu Einsätzen an den Bund und andere Länder abgegeben, als Kräfte aus anderen Regionen angefordert.