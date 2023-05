Darum will die Polizei ihre Strategie ändern

Die Polizei will an den Hotspots wieder mehr Präsenz zeigen – nicht nur mit Kommunikationsteams.

Stuttgart - Die Polizei hat am vergangenen Wochenende von einer insgesamt vergleichsweise ruhigen Stimmung in der Stadt gesprochen. Doch angenehm war die Nacht für die Einsatzkräfte nicht. Wie auch an den Wochenenden zuvor, als es ebenfalls zu keinen großen Auseinandersetzungen zwischen Nachtschwärmern und der Polizei gekommen war, mussten die Polizistinnen und Polizisten einiges einstecken. Daher ändert die Polizei nun ihre Strategie.