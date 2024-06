9 Die Landesstraße bei der Welzheimer Laufenmühle ist unterspült und nicht befahrbar. Foto: Eins+Alles

Auch das Erfahrungsfeld der Sinne Eins und Alles hat das Hochwasser voll erwischt. Der Freizeit- und Erlebnispark steht wohl für längere Zeit vor dem Aus.











Die gute Nachricht vorweg: „Mensch und Tier sind wohlauf“, sagt Daniela Doberschütz, die Pressesprecherin der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle. Ansonsten hat das Hochwasser den anthroposophisch orientierten Freizeit- und Erlebnispark Eins und Alles im Welzheimer Wald bis ins Mark getroffen. Nicht nur die Werkstätten im unteren Bereich der besonderen Einrichtung, wo mit Hilfe von Menschen mit Handicap unter anderem eine Kaffeerösterei betrieben wird, liefen mit Wasser voll, auch am Hang seien zwei gerade erst völlig neu erstellte Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl die Wieslauf dort nicht entlang führt, sei das Wasser nur so den vollgesogenen Berghang hinuntergerauscht.