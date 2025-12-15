Die Kerzenwerkstatt der Laufenmühle stellt mit Geduld und Sorgfalt handgemachte Kerzen aus Bienenwachs her. Was macht diese so besonders und was haben Kerzen mit Käse gemeinsam?
Zur Kerzenwerkstatt in der Laufenmühle bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) geht es immer der Nase nach. Vor der Eingangstür liegt ein Hauch von Bienenwachs in der Luft, dahinter duftet es intensiv. In der Werkstatt stellen 13 Frauen und Männer handgetauchte und gegossene Kerzen her. Angeleitet werden sie von Lisa Wegner, Mareen Brenner und Deniz Velic. Ein Blick in die Runde zeigt: um Kerzen zu produzieren, die handgefertigt sind und gewisse Standards in puncto Qualität und Aussehen erfüllen, braucht es etliche Arbeitsschritte und sehr viel Geduld.