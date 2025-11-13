Bunte Lichtinstallationen, Lagerfeuer und ein „leuchtendes Wohnzimmer“: der besondere, inklusive Erlebnispark „Eins + Alles“ bei Welzheim zeigt sich bis Weihnachten in besonderem Licht.
Die dunkle Jahreszeit kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Der inklusive Freizeit- und Erlebnispark „Eins + Alles“ bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) setzt der Finsternis etwas entgegen: Bis kurz vor Weihnachten öffnet der besondere Ort bei der Laufenmühle jeweils am Wochenende – freitags, samstags und sonntags – ab 16 Uhr seine Pforten und präsentiert sich in magischem Licht. Das Motto: „Eins + Alles leuchtet“.