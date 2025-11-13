Bunte Lichtinstallationen, Lagerfeuer und ein „leuchtendes Wohnzimmer“: der besondere, inklusive Erlebnispark „Eins + Alles“ bei Welzheim zeigt sich bis Weihnachten in besonderem Licht.

Die dunkle Jahreszeit kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Der inklusive Freizeit- und Erlebnispark „Eins + Alles“ bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) setzt der Finsternis etwas entgegen: Bis kurz vor Weihnachten öffnet der besondere Ort bei der Laufenmühle jeweils am Wochenende – freitags, samstags und sonntags – ab 16 Uhr seine Pforten und präsentiert sich in magischem Licht. Das Motto: „Eins + Alles leuchtet“.

Auf Lichterpfaden geht es durch den nächtlichen Wald des Geländes bei der Laufenmühle. Die Stationen und Land-Art-Installationen entlang des nicht barrierefreien Wunderwegs sind dabei bunt illuminiert und in Szene gesetzt. Selbst auf die Besucher, die regelmäßig im „Eins + Alles“ vorbeischauen, warten einige Überraschungen. Denn der Wunderweg ist um zusätzliche Abschnitte erweitert worden – es gibt also Neues zu entdecken.

Ein besonderes Highlight ist dabei die neue Skulptur des Künstlers Hansjörg Palm, die an der Station Camera Obscura steht. „Ein poetisches Spiel von Licht und Schatten“ erwarte die Gäste, heißt es. Hansjörg Palms Arbeiten kennen Besucher des Erfahrungsfelds „Eins + Alles“ gut: Seit vielen Jahren hinterlässt der Bildhauer seine Spuren bei der Laufenmühle. Von ihm stammt beispielsweise die „Galerie der Menschenfreunde“. Die knapp meterhohen, aus Eichenholz gesägten und geschnitzten Köpfe zeigen Porträts von Berühmtheiten wie dem Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der Engländerin Florence Nightingale, einer Pionierin der Krankenpflege, oder dem Pazifisten Mahatma Gandhi. Bei „Eins + Alles leuchtet“ werden auch sie in ein besonderes Licht getaucht.

Lichtinseln und sanfte Musik

Auch die Galerie der Menschenfreunde, knapp meterhohe Köpfe aus Eichenholz, wird beleuchtet. Foto: Eins + Alles/Christopherus e.V.

Zwischen Bäumen und Lichtinseln erklingt sanfte Musik: jeden Samstag von 17.30 bis 20.30 Uhr erfüllt der harmonische Klang einer Handpan den Wald, entlang des Wunderwegs gibt es aber noch weitere musikalische Beiträge. Nach dem Rundgang können sich Besucher an einer Feuerstelle wärmen oder im Gastronomiebereich herzhafte und vegetarische Spezialitäten genießen. Angeboten werden Burger, Kürbis- und Gulaschsuppe, aber auch Pommes, Punsch, Glühwein und Kaltgetränke. Im „Leuchtenden Wohnzimmer“ duftet es nach Bienenwachs: Hier präsentiert die inklusive Kerzenwerkstatt ihr handgefertigtes „Lichtermeer“-Kerzensortiment aus reinem Bienenwachs.

Die Sinnesstationen im Innenbereich der Roten Achse sind an den Abenden geöffnet und können genutzt werden. In der im Frühjahr eingeweihten Burg „UrSprung“, die nach dem Vorbild aus Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ gebaut wurde, darf aus Sicherheitsgründen allerdings nicht gespielt und geklettert werden. Aber allein der Anblick der eindrucksvoll beleuchteten Festung lohnt sich. Die Veranstaltungsreihe läuft bis zum 21. Dezember, freitags und samstags ist der Erlebnispark bis 22 Uhr geöffnet, sonntags bis 20 Uhr. An den anderen Wochentagen und tagsüber ist das „Eins + Alles“ geschlossen.

Karten nur online, Anfahrt nur über Welzheim möglich

Tickets für „Eins + Alles leuchtet“ sind nur im Vorverkauf über den Onlineshop erhältlich: www.einsundalles-shop.de Es gibt keine Abendkasse. Wer eine Jahreskarte hat, kann kostenlos dabei sein und sollte sich an der Kasse vor Ort melden.

Weil die Straße von Rudersberg zur Laufenmühle gesperrt ist, erreicht man das „Eins + Alles“ derzeit nur über Welzheim. Wer sich navigieren lässt, sollte als Zwischenziel den Welzheimer Parkplatz Bockseiche angeben. Vom Kreisverkehr direkt neben dem Parkplatz kann man in Richtung Rudersberg bis zur Laufenmühle weiterfahren und die Parkplätze P2 und P3 an der Laufenmühle nutzen. Dort ist eine Parkgebühr fällig – Kleingeld nicht vergessen! Öffentliche Verkehrsmittel fahren nur sehr eingeschränkt.