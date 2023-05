14 Trends 2021: das Wohnzimmer als Wohlfühl- und Homeoffice-Ort Foto: Ikea

Ludwigsburg - Anbauwände in Eiche und Polstergarnituren mit floralem Velours-Bezug: Wer Kataloge des Bietigheim-Bissinger Einrichtungshauses Hofmeister von 1990 durchblättert, dem kräuseln sich die Nackenhaare. „Eiche rustikal und Stilmöbel – das würde heute gar nicht mehr gehen“, sagt der Geschäftsführer Frank Hofmeister. Behaglich haben wollen es die Menschen in ihren vier Wänden zwar mehr denn je – allerdings mit völlig anderen Ansprüchen an die Optik von Einrichtungsgegenständen und mit kritischerem Blick auf deren Produktionsbedingungen. Und seit der Pandemie gibt es noch ganz andere Erwartungen an die Wohngestaltung.