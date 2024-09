Einrichtungshops- und Stores aus Stuttgart: Abseits des Mainstreams – hier kann man lokale Wohnaccessoires shoppen

Immer mehr Einrichtungsriesen lassen sich in Stuttgart nieder – zuletzt die neue H&M-Home-Filiale im Gerber – und ein Ikea-Planungsstudio soll dort bald folgen. Doch auch, wer lieber auf Wohnaccessoires hiesiger Geschäfte setzt, wird in Stuttgart fündig.

Die „Big Player“ der Einrichtungsbranche machen sich auch in Stuttgart breit – neben einer frisch eröffneten H&M Home-Filiale soll bald auch ein Planungsstudio des schwedischen Möbelhauses Ikea ins Obergeschoss des Kaufhaus Gerber in Stuttgart-Mitte einziehen.

Wo bleiben da die lokalen Shops und Stores für Einrichtungsmöbel- und Accessoires, die nicht jede und jeder zweite im Wohnzimmer stehen hat? Wir stellen einige der neuen und alteingesessenen Stuttgarter Locals unter den Einrichtungshäusern vor, die für Abwechslung in den eigenen vier Wänden sorgen.

Lesen Sie auch

Bekannte Designs und junge Labels

Ein Newcomer ist der Stuttgarter Concept Store Monomint im Lehenviertel. In ihrem Sortiment vereint Inhaberin Svenja Raabe saisonal wechselnde Artikel im Skandi-Stil – darunter Wohnaccessoires, Keramik, Kerzen sowie Kleinmöbel. Auch Schmuck, Geschenkartikel, Seifen und Taschen gibt es.

Im Store vertreten sind sowohl Stücke bekannter Designer, als auch Produkte junger Labels. Auch Workshops und Seminare werden angeboten.

Monomint Liststr. 25, Stuttgart-Süd, Di und Do, 9 bis 14 Uhr, Mi, 9 bis 13 Uhr, Fr, 9 bis 12+ und 15 bis 18 Uhr, Sa, 10 bis14 Uhr

Skandi-Chic fürs Zuhause

Schon länger im Business, dafür aber immer für eine Überraschung gut: Wer auf der Suche nach bunten und individuellen Wohn-Accessoires ist, sollte im Concept Store Smilhusin der Calwer Passage in der Stadtmitte vorbeischauen. Dort vereint Inhaberin Smilla Schülke Mode, Schmuck und Pflanzen mit Interior-Accessoires wie beispielsweise Vasen, Kerzen und Blumentöpfen.

Smilhus Rotebühlplatz 20 (Calwer Passage), Stuttgart-Mitte, Mo bis Sa 10 bis 19 Uhr

Interieur nach Wunsch

Zu Beginn des Jahres hat ein weiteres Interior-Paradies in der Stadtmitte eröffnet. In ihrem gleichnamigen Showroom bietet die Stuttgarter Architektin und Interior-Designerin Doris Wolfart Kuntstobjekte, Möbel und Dekoartikel an. Im angeschlossenen Designstudio können einzelne Stücke auch auf die individuellen Wünsche der Kundinnen und Kunden angepasst werden.

Doris Wolfart Neue Brücke 8, Stuttgart-Mitte, Mo bis Sa, 10 bis 18 Uhr

Neues Leben für alte Möbel

Wer bei der Einrichtung der eigenen vier Wände lieber auf Zweitverwertung setzt, ist im Antik Raum Thiess richtig. Erst im Sommer hat Inhaber Konrad Thiess sein Secondhandwarengeschäft in der Stuttgarter Charlottenstraße eröffnet. Dort finden Kundinnen und Kunden ein ausgewähltes Sortiment aus Antiquitäten und Sammlerstücken – darunter auch Möbel und Kunst. Wer alte Möbelstücke abzugeben hat, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse.

Antik Raum Thiess Charlottenstr. 29, Stuttgart-Mitte, Di bis Fr, 12 bis 18, Sa, 10 bis 16 Uhr

Selbstgemachte Accessoires

Auf der Suche nach schicken Accessoires wie Vasen, Teller, Löffel oder ausgefallene Kleiderhaken fürs Zuhause? Im Atelier Akok im Stuttgarter Westen werden Suchende fündig – und die Accessoires handgefertigt.

Wer selbst Hand anlegen möchte, kann einen der Keramik-Workshops besuchen.

Atelier Akok Gutbrodstr. 43, Stuttgart-West, nach Vereinbarung

Wohn-Paradies in West

Bunte Vintage-Möbel aller Art erwarten Kundinnen und Kunden im Furniture Studio Floras Eden im Stuttgarter Westen. Inhaberhin Franziska Rehm restauriert alte Möbelstücke und verpasst ihnen das gewisse Etwas für ihren Shop. Neben Sitzbänken, Schränken und Kommoden findet man hier auch Design-Accessoires, Papeterie und Schönes fürs Kinderzimmer.

Wer sich für die kühlen Herbst- und Wintermonate nach einem neuen kuscheligen Teppich umschauen möchte, ist beim Stuttgarter Label Bom Matta richtig. Die handgemachten Teppiche mit bunten geometrischen Formen gibt es ebenfalls bei Floras Eden zu kaufen.

Floras Eden Gutbrodstr. 9, Stuttgart-West, Do bis Fr, 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Sa, 10-16 Uhr

Kissen mit Stil

Auf der Suche nach dem passenden Kissen fürs Wohn- oder Schlafzimmer? Im Interior Shop Another Mondaen bringt das Inhaber-Duo Dennis Fischer und Viola Zecher Premium-Kissen, inspiriert vom Art Deco- und Bauhaus-Stil, an die Leute. Die Kissen werden regional in einer Manufaktur in Pfullingen gefertigt.

Another Mondaen Rotebühlplatz 20A (Calwer Passage), Stuttgart-Mitte

Tradition mit Ausblick

Alles rund ums Wohnen, Kochen und Leben, sowohl indoor als auch outdoor, finden Shoppinglustige im Herzen der Stadt auf der Empore der Stuttgarter Markthalle. Das Traditionsgeschäft Merz & Benzing deckt sowohl Interieur fürs Schlafzimmer, den Wohn- und Essbereich sowie Küche und Badezimmer ab. Und auch für den Garten oder den Balkon wird man hier fündig.

Merz & Benzing Dorotheenstr. 4 (Stuttgarter Markthalle), Stuttgart-Mitte, Mo bis Sa 10 bis 18 Uhr

Wohn- und Küchen-Profi

Ein weiteres Stuttgarter Urgestein, wenn es um Einrichtung und Küchen-Ausstattung geht, ist das Traditionshaus Tritschler, das mit dem Stammhaus am Stuttgarter Marktplatz, einem Lifestyle-Shop in der Königstraße und auch in der Region, beispielsweise mit einer Filiale in Esslingen vertreten ist. Im Sortiment findet man sowohl Wohnaccessoires aller Art als auch Küchenutensilien, Outdoor-Einrichtung sowie Geschenke.

Tritschler Stammhaus: Marktplatz 7, Stuttgart-Mitte, Mo bis Sa 10 bis 19 Uhr; Tritschler Lifestyle: Königstr. 44, Stuttgart-Mitte, Mo bis Sa 10 bis 19 Uhr; Tritschler Esslingen: Innere Brücke 12, Esslingen, Mo bis Fr 10 bis 19, Sa 10 bis 16 Uhr

Drei Locations, drei Konzepte

Mit gleich drei verschiedenen Showrooms wartet das Stuttgarter Einrichtungs Kampe 54 auf. In der Stadtvilla in der Danneckerstraße in Stuttgart-Mitte dreht sich alles um Möbel, Wohnaccessoires, Farben, Stoffe und Wandgestaltung. Bei Minotti by Kampe 54 vier Hausnummern weiter hingegen stehen italienische Designerstücke im Fokus. Im Outlet im Heusteigviertel wiederum warten exklusive Stücke zu reduzierten Preisen.

Kampe 54 Stadtvilla: Danneckerstr. 46A, Stuttgart-Mitte, Mo bis Fr 9 bis 18, Sa 10 bis 15 Uhr; Minotti by Kampe 54: Danneckerstr. 42, Stuttgart-Mitte, Di bis Fr 11 bis 18, Sa 10 bis 15 Uhr; Outlet: Wilhelmstr. 8B, Stuttgart-Mitte, Di bis Fr 11 bis18, Sa 10 bis 15 Uhr