Einreiseregeln: EU verschärft Visapflicht für georgische Diplomaten

Erstmals setzt die EU verschärfte Visaregeln um: Georgische Diplomaten müssen jetzt zusätzliche Nachweise erbringen. Auch ältere Abkommen verlieren ihre Gültigkeit.
Georgische Diplomaten benötigen ab sofort für jedes Land der EU ein Visum zur Einreise. Damit seien auch bilaterale Abkommen zwischen EU-Ländern und Georgien nicht mehr gültig, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hatte die Visafreiheit für georgische Diplomaten bereits vor einem Jahr eingeschränkt. Die neuen Regeln gelten nun für alle EU-Staaten.