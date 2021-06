1 Die Amalfi-Küste ist eines von vielen Reisezielen, die Italien für Urlauber zu bieten hat. Foto: imago images/Panthermedia/sergiomonti

Ein Ausflug nach Venedig oder entspannte Tage am Strand – Italien ist ein beliebtes Reiseziel. Momentan gibt es aufgrund des Coronavirus allerdings einige Regeln, die Urlauber beachten müssen. Wir haben zusammengestellt, was für die Ein- und Ausreise gilt.

Stuttgart - Italien ist für viele Urlauber ein beliebtes Reiseziel. Egal ob ein Städtetrip nach Rom, eine Wanderung in den Alpen oder ein Strandurlaub an der Amalfi-Küste: Das Land hat viel zu bieten. Mittlerweile stuft das Auswärtige Amt Italien zwar nicht mehr als Risikogebiet ein – allerdings gibt es vor allem bei der Einreise nach wie vor einiges zu beachten. Wir bieten einen Überblick.

Das muss man für die Einreise vorbereiten

Personen aus Deutschland können derzeit wieder in das Land reisen, ohne dort in Quarantäne zu müssen. Wer nach Italien in den Urlaub fährt, muss sich vor der Einreise allerdings über ein Online-Formular anmelden. Dort gibt man das Land als Reiseziel an, und ob man per Flugzeug oder am Boden per Auto oder Bahn einreist. Personen, die dieses Formular aus technischen Gründen nicht online ausfüllen können, müssen eine Einreiseerklärung auf italienisch ausdrucken und diese ausfüllen. Als Übersetzungshilfe dient eine englische Fassung. Die Provinz Bozen in Südtirol hat außerdem ein eigenes Einreiseformular.

Um nach Italien in den Urlaub fahren zu können, muss man außerdem einen negativen Corona-Test vorlegen. Dabei kann es sich um einen PCR- oder einen Antigentest handeln, der bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein darf. Auch Geimpfte und Genesene müssen sich testen lassen. Davon ausgenommen sind nur Kinder bis zu einem Alter von zwei Jahren. Wer keinen negativen Corona-Test vorweisen kann, muss sich nach der Einreise für zehn Tage in Quarantäne begeben und sich nach Ablauf dieser Zeit testen lassen. Alle Bestimmungen sind auch auf der Webseite des Auswärtigen Amtes für Italien zu finden.

Diese Corona-Regeln gelten derzeit in Italien

In ganz Italien gilt aktuell ein Mindestabstand von einem Meter sowie eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, öffentlichen Verkehrsmitteln und an öffentlichen Orten. Kinder unter einem Alter von sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Auch im Auto muss in Italien eine Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn die Insassen nicht aus dem gleichen Haushalt stammen. Zudem kann es vorkommen, dass man sich in Strandbädern anmelden muss und vor dem Betreten Fieber gemessen wird. An frei zugänglichen Stränden muss der Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen beachtet werden.

Außerdem gelten in den 20 Regionen Italiens teilweise unterschiedlich abgestufte Maßnahmen je nach dem Infektionsgeschehen in dem jeweiligen Gebiet. In den Regionen Abruzzen, Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien, Latium, Ligurien, Lombardei, Molise, Piemont, Apulien, Sardinien, Umbrien, Venetien und der Autonomen Provinz Trient sind derzeit die meisten Beschränkungen aufgehoben. Es gilt nur die Maskenpflicht und der Mindestabstand. In Basilikata, Kalabrien, Kampanien, Marken, Sizilien, Toskana, Aostatal und der Autonomen Provinz Bozen haben ebenfalls Einrichtungen wie Restaurants, Bars oder Museen geöffnet. Hier gilt jedoch bis zum 21. Juni noch eine Ausgangssperre zwischen 0 Uhr und 5 Uhr.

Das ist für die Rückreise nach Deutschland wichtig

Italien wird vom Auswärtigen Amt derzeit nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Daher müssen sich Urlauber, die aus dem sonnigen Land heimkehren, vor der Einreise nach Deutschland nicht registrieren. Personen, die mit dem Auto zurückreisen, müssen außerdem nicht mehr nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind.

Anders sieht es jedoch aus, wenn man mit dem Flugzeug nach Deutschland gelangt: Für Flugreisen gilt aktuell die 3-G-Regel. Alle Personen müssen der Fluggesellschaft vor der Einreise einen Beleg vorzeigen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind.

So weist man Test, Impfung oder Genesung für die Rückreise nach

Als getestet gelten Personen, die ein negatives Testergebnis vorweisen können. Das kann entweder das Ergebnis eines PCR-Tests sein, der nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, oder das eines Antigen-Schnelltests. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Als Nachweis für eine Impfung lässt sich der gelbe Impfpass oder die digitale Version verwenden. Die zweite Impfung muss dabei mindestens 14 Tage zurückliegen. Und für Genesene dient als Beleg für die Rückreise nach Deutschland per Flugzeug das positive Ergebnis eines PCR-Tests, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.

Zurück in Deutschland müssen Urlauber aktuell nicht in Quarantäne, da Italien kein Risikogebiet ist. Alle Details zur Rückreise finden Sie auch auf der entsprechenden Seite des Auswärtigen Amtes.

