1 Für die Einreise nach Spanien braucht man zurzeit keinen negativen PCR- oder Antigentest. Foto: dpa/Joaquin Corchero

Barcelona, Madrid oder Valencia – Spanien ist immer eine Reise wert. Aktuell gibt es aufgrund der Coronapandemie aber einige Bestimmungen für Touristen. Wir haben die Corona-Regeln zusammengestellt, welche für die Anreise, den Aufenthalt und die Rückreise gelten.

Stuttgart - Ein Städtetrip nach Barcelona oder entspannen an den Stränden der Costa Brava. Auch während der Coronapandemie ist eine Reise nach Spanien möglich, denn die Grenzen zu Spanien sind offen. Es gibt allerdings einige Bestimmungen, die man für den Trip nach Spanien und die Rückkehr nach Deutschland beachten muss. Wir geben einen Überblick darüber, was bei der Ein- und Ausreise gilt.

Das müssen Sie bei der Einreise beachten

Da Deutschland in Spanien zurzeit nicht als Corona-Risikogebiet gilt, müssen Reisende zurzeit bei der Einreise keinen negativen Corona-Test vorweisen. Personen die per Flugzeug oder Schiff einreisen, müssen allerdings ein Formular im Spain-Travel-Health-Portal ausfüllen. Hier müssen Reisende Angaben zu ihrem Gesundheitszustand und zu ihren Reisedaten machen. Das Formular kann höchstens 48 Stunden vor der Reise ausgefüllt werden und muss bei der Einreise vorgelegt werden.

Hier geht es zu dem Formular.

Da Frankreich für die spanischen Behörden als Risikogebiet gilt, führt dies auch zu Verpflichtungen für Personen, die auf dem Landweg nach Spanien einreisen. Reisende, die auf dem Weg nach Spanien über Frankreich fahren, müssen bei der Einreise einen negativen PCR- oder Antigentest (Schnelltest) vorweisen. Geimpfte, Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren sind davon ausgenommen.

An der spanischen Grenze finden regelmäßige Gesundheitskontrollen, wie Temperaturmessungen statt. Personen mit einer Temperatur von über 37,5 Grad oder anderen Auffälligkeiten, können laut dem Auswärtigen Amt einer eingehenderen Untersuchung unterzogen werden.

Diese Corona-Regeln gelten in Spanien

In Spanien wurde die generelle Ausgangssperre und Maskenpflicht im Freien wieder aufgehoben. Die einzelnen Regionen in Spanien haben nun eigenen Corona-Maßnahmen beschlossen, wodurch die Regeln je nach Region unterschiedlich sein können.

Es gelten allerdings immer noch Abstandsregelungen von mindestens 1,5 Metern zu Personen, welche nicht zum eigenen Haushalt gehören – dies gilt auch an Stränden. Kann der Sicherheitsabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden, gilt eine Maskenpflicht.

In den meisten Regionen gibt es keine Begrenzung darüber, mit wie vielen Personen man sich treffen darf. Meist empfiehlt die Regionalregierung allerdings, eine Maximalanzahl zu beachten. In Katalonien liegt diese bei 10 Personen. Auch gibt es in vielen Regionen Sperrstunden für die Gastronomie. In Madrid müssen die Restaurants beispielsweise um ein Uhr nachts schließen.

Die genauen Regeln für die jeweiligen Regionen finden Sie auf den Webseiten der Regionalregierungen. Genauere Informationen zu den Regeln auf Mallorca finden Sie hier.

Das müssen Sie bei der Rückreise beachten

Seit dem 9. Juli gilt ganz Spanien inklusive der Balearen als Risikogebiet. Es besteht also eine Test- und Meldepflicht. Rückreisende aus Spanien müssen sich vor ihrer Ankunft auf der Website www.einreiseanmeldung.de registrieren. In Ausnahmefällen können Reisende auch eine Ersatzmitteilung in Papierform ausfüllen.

Hier geht es zur digitalen Einreiseanmeldung.

Spätestens 48 Stunden nach der Einreise in Deutschland, muss dann ein Nachweis über einen negativen PCR- oder Antigentest auf das Einreiseportal hochgeladen werden. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Flugreisende müssen schon vor dem Rückflug ein negatives Testergebnis vorweisen.

Weitere Informationen über die Rückreise nach Deutschland finden Sie auf der Website des Auswärtigen Amts.