Einreise in die USA: USA prüfen 55 Millionen Visa-Inhaber - Social Media im Fokus

Die US-Regierung sammelt nach eigenen Angaben «mehr Informationen als je zuvor» über Menschen, die in die USA einreisen. Auch soziale Netzwerke werden untersucht. Experten warnen vor Diskriminierung.
Washington - Die US-Regierung nimmt Millionen bereits erteilter Visa unter die Lupe. Dazu würden alle verfügbaren Informationen herangezogen, die nach der Visavergabe bekanntwerden - einschließlich von Aktivitäten in den sozialen Netzwerken, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf eine ihr vorliegende Mitteilung des Außenministeriums. Betroffen seien rund 55 Millionen Menschen.