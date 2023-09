1 Das Auto war außer Kontrolle geraten und abgestürzt. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe können gefährlich sein – besonders beim Parken und Rangieren. Ein typischer Unfall im Stuttgarter Osten endete spektakulär, zum Glück aber glimpflich.











Und plötzlich gibt es kein Halten mehr. Der VW Polo fährt nach vorne, stürzt einen Abhang hinunter, bleibt am Zaun eines Wohnhausgrundstücks hängen. Die 84-jährige Fahrerin hatte am Dienstagabend in der Hackstraße im Stuttgarter Osten vorwärts in eine Parklücke fahren wollen– und dann schießt das Auto übers Ziel hinaus. Offenbar wurden ihr die Pedale des Automatikfahrzeugs zum Verhängnis.