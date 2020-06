1 18 000 Euro Schaden hat eine 86-Jährige bei einem Unfall in Vaihingen/Enz verursacht. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine 86-jährige Frau will vorwärts einparken, das Manöver misslingt ihr aber komplett. Sie touchiert gleich drei geparkte Autos, am Ende muss ihr VW Polo abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden ist beträchtlich.

Vaihingen an der Enz - Eine 86-Jährige hat in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) beim Versuch ihr Auto abzustellen drei andere, geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Ergebnis des misslungenen Manövers: 18 000 Euro Schaden.

Die Frau hatte laut Polizei gegen 10.20 Uhr in der Nähe der Kirche St. Antonius mit ihrem VW Polo beim Vorwärtseinparken zunächst einen Mazda und kurz darauf einen Seat gestreift. Anschließend wollte die 86-Jährige rückwärtsfahren und verwechselte Gas und Bremse.

Der Polo fuhr viel zu schnell rückwärts, auf der gegenüberliegenden Straßenseite krachte er mit dem Heck gegen einen Volvo. Das schwedische Fabrikat wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls über die Bordsteinkante geschoben und kam an einer Mauer zum Stehen. Obendrein prallte die VW-Lenkerin, die nach wie vor rückwärtsfuhr, ebenfalls gegen die Mauer. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.