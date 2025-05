Einnahmen sinken: Steuerschätzung: Nötig ist eine Vorfahrtsregel für Wachstum

1 Es geht um viel Geld. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Koalition sollte sich von manchem Versprechen schon jetzt trennen. Vor allem muss sie dabei helfen, dass die Wirtschaft wieder läuft, kommentiert Tobias Peter.











Man stelle sich einmal vor, eine Familie würde über einen Zeitraum von vier Jahren festlegen, welche Weihnachtsgeschenke es in jedem Jahr geben soll. Und sie würde das alles auf eine lange Liste schreiben. Am Ende stünde da aber ein Satz, dass alles „unter Finanzierungsvorbehalt“ steht. Dann müsste, wer immer da etwas verschenken will, auch erst einmal alles dafür tun, dass entsprechendes Einkommen vorhanden ist. So geht es jetzt Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil.