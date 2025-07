Die Abschiedsshow von Black Sabbath und Ozzy Osbourne (76) in Birmingham hat eine große Summe für wohltätige Zwecke eingespielt. Mehr als 190 Millionen Dollar (etwa 162 Millionen Euro) sollen zusammengekommen sein. Das verriet Tom Morello (61), der musikalische Leiter der Veranstaltung, auf Instagram.

"Eine Menge Geld für einen großartigen Zweck"

Der Gitarrist von Rage Against The Machine verkündete dort, dass "mehr als 190 Millionen Dollar an Einrichtungen und Krankenhäuser für Kinder gespendet werden". Tom Morello fügte hinzu: "Wir haben eine Menge Geld für einen großartigen Zweck gesammelt und so viele großartige Musiker, Bands und Fans auf der ganzen Welt haben den Größten aller Zeiten Tribut gezollt."

Schon als Black Sabbath das Konzert Anfang des Jahres ankündigten, hieß es, dass alle Einnahmen aus Ticketverkäufen und Livestreams an Wohltätigkeitsorganisationen weitergeleitet werden. Bedacht werden sollen unter anderem ein Kinderkrankenhaus in Birmingham und ein Kinderhospiz.

Großes Abschiedskonzert von Black Sabbath in Birmingham

Das Konzert zum Abschied von Black Sabbath und Ozzy Osbourne fand am 5. Juli in Birmingham statt. Dabei waren unter anderem Guns N' Roses, Metallica, Slayer, Tool, Pantera und Anthrax. Insgesamt 42.000 Fans erschienen zu der Show in Birmingham. Im Villa Park Stadium kamen Black Sabbath in der Originalbesetzung bestehend aus Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward erstmals seit 2005 wieder für ein Konzert zusammen.

Ozzy Osbourne machen seit Jahren gesundheitliche Probleme zu schaffen, er will deshalb zukünftig nicht mehr auf den großen Bühnen stehen. Bereits seit 2003 kämpft er gegen Parkinson. In den vergangenen fünf Jahren unterzog er sich zudem sieben Operationen, darunter einer vierten Wirbelsäulenoperation 2023. Er will weiterhin Musik aufnehmen, aber nicht mehr live auftreten.