Einmalige Brücke: Stuttgarter Ingenieure bauen Attraktion in Taiwan

Nirgends auf der Welt gibt es solch eine Brücke wie über den Tamsui-Fluss bei Teipeh. Entworfen von Stararchitektin Zaha Hadid und Ingenieuren aus Baden-Württemberg.
Es gibt Brücken, die sind Kult. Die Golden Gate Bridge zum Beispiel, die schon seit 1937 ein Wahrzeichen von San Francisco ist. Oder die Ruyi-Brücke im chinesischen Shenxianju, die sich in drei wellenförmigen Teilen über einen atemberaubenden Canyon spannt. Am Dienstag, 12. Mai, wird in Taiwan eine Brücke für den Verkehr freigegeben, die in vielen Punkten das Zeug dazu hat, ebenfalls Kultstatus zu erlangen. Nüchtern betrachtet handelt es sich bei der Danjiang-Brücke um die längste asymmetrische Schrägseilbrücke der Welt, die nur einen Pylonen hat. Wer das 920 Meter lange Bauwerk jedoch vor allem bei Sonnenuntergang betrachtet, erlebt einen Wow-Moment.