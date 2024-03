Ein Rewe-Markt gefüllt nur mit veganen Produkten: das plant der Konzern derzeit in Berlin. Im Frühjahr soll die Filiale an den Start gehen. Wir haben bei der Supermarktkette nachgefragt, ob auch ein veganer Markt im Raum Stuttgart im Gespräch ist.

Vegane Produkte nehmen immer mehr Platz in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte ein – und bei vielen Kunden kommt das gut an. Der Umsatz von Fleischersatzprodukten habe seit 2019 um mehr als 70 Prozent zugenommen, wie Manon Struck-Pacyna vom deutschen Lebensmittelverband gegenüber dem mdr erklärt. Nun springt die Supermarktkette Rewe auf den ungebrochenen Trend auf. Und sie bringt nicht etwa neue pflanzliche Produkte auf den Markt, sondern öffnet die bundesweit erste Rewe-Filiale, die nur vegane Lebensmittel anbietet.

Im Frühjahr will die Kette den Markt an der Warschauer Brücke in Berlin eröffnen, teilt ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das gebe es so in Deutschland bisher noch nicht. „Bei dem Test setzen wir erstmals zu 100 Prozent auf pflanzliche Lebensmittel“, sagt der PR-Sprecher. Einzelheiten zum Sortiment und andere Details – wie etwa den genauen Namen – gebe der Konzern erst bekannt, sobald die Filiale eröffnet werde. Laut einigen Medienberichten könnte der Markt aber wohl unter dem Namen „Rewe voll pflanzlich“ an den Start gehen.

Sind weitere vegane Rewe-Märkte geplant?

Inwiefern bereits weitere vegane Märkte geplant sind – eventuell sogar in der baden-württembergischen Landeshauptstadt – lässt der Konzern zunächst unkommentiert. Mit dem Standort in Berlin, wo bis Ende des vergangenen Jahres der letzte Veganz-Supermarkt war, hat Rewe sich aber wohl unumstritten den besten Ort für eine solche Test-Filiale ausgesucht. Schließlich zählt die deutsche Metropole schon seit vielen Jahren zu den veganfreundlichsten Städten der Welt. Wenn der geplante Umsatz hier nicht erreicht werden kann, wird das Konzept vermutlich auch anderswo nicht funktionieren.

Allerdings werden auch in der Schwabenmetropole vegane Alternativen, die komplett auf tierische Inhaltsstoffe wie Fleisch, Käse, Milch und Eier verzichten, immer beliebter. So hat es Stuttgart in einem aktuellen Ranking sogar unter die Top 15 der veganen Hotspots in Deutschland geschafft. Sollte der komplett mit pflanzlichen Produkten ausgestattete Markt in Berlin ein Erfolg sein, könnten die Chancen zumindest nicht ganz schlecht stehen, dass auch die Stuttgarter irgendwann in einer solchen Filiale einkaufen können.