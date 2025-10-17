11 Länder in 12 Monaten: Korntaler Ehepaar reist nur mit zwei 14-Kilo-Rucksäcken um die Welt

Alle zwei, drei Tage an einem anderen Ort: Birgit Pohl-Johann und ihr Mann Ralf Uwe Johann haben binnen eines Jahres elf Länder bereist – bewusst auf ihre ganz eigene Art.
Asien, Neuseeland, Amerika: Was das Ehepaar Birgit Pohl-Johann und Ralf Uwe Johann aus Korntal binnen zwölf Monaten erlebt hat, ist gigantisch. Es hat auf seiner Weltreise elf Länder besucht und 14 Tagebücher vollgeschrieben, „um die Eindrücke zu verarbeiten“. Die sie im November mit Interessierten teilen wollen: An zwei Abenden berichten die beiden in der Volkshochschule von ihrer Weltreise.